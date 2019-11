JUVENTUS TOTTENHAM BALE REAL POGBA / Gareth Bale infiamma il mercato in quel di Madrid. Tiene sempre banco al Real il destino del campione gallese, che ieri con la maglia della sua nazionale ha conquistato la qualificazione ad Euro 2020. Ha fatto discutere nel post-gara l'esultanza del mancino classe '88, che ha festeggiato con una bandiera ("Galles, golf, Madrid. In quest'ordine") per rispondere alle critiche di Mijatovic e innescare nuove polemiche sul suo futuro.

Real Madrid, futuro Bale: carta per il colpo Pogba

Bale potrebbe quindi lasciare a gennaio Madrid vista la spaccatura con ambiente, società e Zidane. Su di lui sono tornate di moda le voci in merito ad un approdo in Cina dopo il pressing - non andato a buone fine - l'ultima estate. La Premier League resta però vigile sul numero undici per un affascinante ritorno nel campionato inglese.

E' noto l'interesse del Manchester United per il giocatore, che il Real potrebbe utilizzare come contropartita per arrivare al grande obiettivo Paul Pogba.

Calciomercato, Mourinho pensa al ritorno al Tottenham di Bale

Ma nelle ultime ore ha preso vigore un possibile affondo del Tottenham dell'estimatore Mourinho per Bale. Lo 'Special' da stamattina ha preso il posto alla guida degli 'Spurs' dell'esonerato Pochettino e una delle prime richieste nella finestra invernale potrebbe essere l'ingaggio e il ritorno a Londra del 31enne gallese. 'Mou', già nelle scorse stagioni, aveva cercato il colpo Bale quando sedeva sulla panchina del Manchester United. Con Bale alla corte di Mourinho il Real Madrid avrebbe una carta in meno da giocarsi per l'affare Pogba, favorendo in questo caso un'eventuale offensiva della Juventus per il ritorno a Torino del francese campione del mondo. Sgambetto di Mourinho alla sua ex squadra e assist alla Juve? Staremo a vedere….

