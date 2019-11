CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN PSG / L'avventura di Emre Can alla Juventus sembra avvicinarsi sempre più ad ampie falcate verso la fine anticipata. Fin qui il centrocampista tedesco in bianconero raccolto in questa prima parte di stagione appena 4 presenze in Serie A per un totale di 150 minuti in campo. Un totale che rappresenta una miseria per l’ex Liverpool che dopo la vittoria della Germania contro l’Irlanda del Nord di ieri sera ha manifestato ancora il suo malcontento in una specie di vero e proprio ultimatum. La dirigenza della Juventus potrebbe quindi dover lavorare sull’addio di Emre Can già prossimamente vista la volontà del mediano teutonico di rivalutare la propria posizione facendo le adeguate riflessioni già a gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Emre Can-PSG: il contatto

Le parole di ieri sera hanno quindi innescato un vero e proprio campanello d'allarme con Emre Can sempre più distante da Torino dopo le incomprensioni di inizio stagione ed un'annata che in generale stenta a decollare tra qualche acciacco fisico ed una concorrenza spietata.

Secondo quanto riferito da 'FootMercato' ilha contattato ufficialmente i rappresentanti del centrocampista della Germania per portarlo già a gennaio a Parigi. Il calciatore che vuole evidentemente lasciare la Juventus è molto gradito al tecnicoin particolar modo per la sua duttilità tattica che gli permette di giocare sia in mediana che in difesa.

Calciomercato Juventus, le altre pretendendi per Emre Can

Il Paris Saint Germain avrebbe dunque fatto la prima mossa concreta per Emre Can ma anche altre big europee osservano la situazione. Il destino del tedesco è tutto da scrivere e si divide anche tra Premier con l'idea United ed un clamoroso ritorno in Bundesliga. In Germania infatti fece benissimo al Bayer Leverkusen e non va escluso un ritorno in patria seppur quella parigina sembri al momento la soluzione più plausibile.

