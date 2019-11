BAMBINO GESÙ 150 ANNI FLORENZI CONCERTO MANCINI IMMOBILE FLORENZI / L’Italia in prima fila per il Bambino Gesù. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Ospedale Pediatrico, i protagonisti più amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport si sono dati appuntamento per un concerto benefico. Da Florenzi a Immobile e Mancini, oltre ad Acerbi. Alcuni dei campioni più rappresentativi della Nazionale, reduce dal 9-1 contro l’Armenia, hanno sfilato sul ‘Red Carpet’ del Vaticano. Nella cornice suggestiva dell’Aula Paolo VI, i campioni azzurri hanno partecipato al concerto di beneficenza intitolato ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù’, presentato da Amadeus. Tanti importanti artisti non hanno fatto mancare la presenza sul palco: Francesco Renga,

Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Giovanni Caccamo, e ancora gli attori Massimo Ghini e Ficarra e Picone.

Presenti anche il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, l’ad del Sassuolo Giovanni, il presidente della Lazio Claudioe il dirigente della Roma Morgan De Sanctis.

I proventi della serata saranno devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù. Il pubblico in sala avrà così la possibilità non solo di assistere ad uno spettacolo unico ma anche di contribuire al finanziamento e al sostegno dell'Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca contro i tumori, l'attività trapiantologica e l'accoglienza

delle famiglie.

