TOTTENHAM LIONE MOURINHO / In attesa di gennaio e dei possibili rinforzi sul mercato, Mourinho ha i primi due 'rinforzi' anche se al suo fianco: il Tottenham, infatti, ha raggiunto un accordo per liberare Joao Sacramento e Nuno Santos che entreranno quindi nello staff dello 'Special One'.

Nel comunicato si legge che "A seguito di colloqui trae Tottenham è stato raggiunto un accordo per la partenza di Joao Sacramento e Nuno Santos, membri dello staff tecnico professionale del Lille e per consentire loro di unirsi al club inglese mercoledì. Come primo passo, il Lille utilizzerà soluzioni interne per compensare queste due partenze. Prossimamente, il Club annuncerà un'organizzazione definitiva. A Joao Sacramento e Nuno Santos, il Lille augura tutto il successo in questo nuovo progetto".

Tottenham, Mourinho pronto ai grandi colpi: tutti i nomi

Il portoghese come primo obiettivo ha quello di capire cosa accadrà ai big sul piede di partenza: da Alderweireld, da lui cercato anche all'epoca del Manchester United, a Eriksen, corteggiato anche da Inter e Juventus. Poi sarà il momento degli acquisti e le big italiane potrebbero rischiare: da Skriniar dell'Inter a Koulibaly del Napoli passando per Milinkovic Savic, Pjanic e Douglas Costa: caccia grossa per lo Special One che spera di cancellare la delusione degli anni ai 'Red Devils'.

