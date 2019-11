CALCIOMERCATO INTER CHIESA TONALI / "Avere un'anima italiana è importante" o anche "gli italiani ti danno garanzie immediate, conoscono il modo di lavorare": parole e musica di Antonio Conte che qualche settimana fa chiarì il suo modo di vedere il calcio. Ben vengano i bravi giocatori, anche stranieri, ma l'Inter deve avere un'anima italiana, fondamentale per l'allenatore salentino. Ecco allora che Ausilio e Marotta si muovono in ottica futura per accontentare il proprio tecnico. Obiettivi italiani per aumentare la presenza tricolore nella rosa dell'Inter e creare un gruppo che sappia cosa voglia dire sacrificio, tattica e voglia di vincere.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, è sempre Juventus contro Inter: dall'assalto a Chiesa al retroscena Kulusevski

Calciomercato Inter, è già estate: da Chiesa a Tonali, giovani italiani cercasi

Così se a gennaio le piste portano tutte o quasi all'estero, in estate la musica cambierà: occhi sui giovani italiani che andranno a rinfoltire un gruppo che è già molto numeroso, almeno in termini generali. Il primo nome che viene in mente è quello di Federico Chiesa: l'arrivo di Commisso ha bloccato la sua partenza che l'estate scorsa sembrava scontata, ma difficilmente l'esterno della Fiorentina resterà ancora a lungo in viola.

L'è tra le pretendenti anche se c'è da vincere la forte concorrenza della. Quella che non manca anche per Sandro Tonali, capace di confermarsi ad alti livelli al suo primo anno di Serie A e conquistarsi un posto in Nazionale. Futuro assicurato così come il grande salto che prima o poi farà verso una big: Cellino però è bottega cara e chiede una cifra superiore ai 40 milioni.

LEGGI ANCHE ---> Juventus e Inter, da Chiesa a Tonali: il derby d'Italia infiamma il mercato

Calciomercato Inter, Castrovilli e Cistana per Conte

Da un centrocampista all'altro: Castrovilli è un altro deb capace di conquistare subito tutti. La Fiorentina gli ha rinnovato il contratto ma questo non basta per ritenerlo incedibile: anche in questo caso la concorrenza non manca con soprattutto Milan e Roma interessate. E non mancano le rivali per una altra rivelazione di questa stagione: Andrea Cistana, 22 anni, protagonista con la maglia del Brescia. Anche in questo caso, sfida alla Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, non solo Inter e Milan: tris in Serie A per Castrovilli

Calciomercato Inter, De Paul e non solo: nerazzurri a caccia in Serie A