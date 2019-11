Juventus, da Pjanic ad Alex Sandro: le ultime sugli infortunati

JUVENTUS PJANIC ALEX SANDRO INFORTUNI CRISTIANO / La Juventus agli ordini di Maurizio Sarri si è ritrovata dopo i vari impegni delle Nazionali alla Continassa. I bianconeri, che torneranno in campo sabato prossimo contro l'Atalanta, devono fare i conti con diversi calciatori alle prese con problemi fisici vari. Le attenzioni principali, oggi, erano rivolte soprattutto su Alex Sandro, con Sarri chiamato a sostituirlo. Il brasiliano - come si legge sul sito - è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".

LEGGI ANCHE --->

Atalanta, nuovi guai per Gasperini: si ferma l'attaccante

Juventus, il punto sul centrocampo

Acciacchi vari anche a centrocampo, dove Pjanic, dopo i problemi accusati con la Nazionale, si è allenato parzialmente in gruppo ed è dunque recuperabile per il match di sabato. A rischio, invece, la presenza di Rabiot che ha svolto solo differenziato per via un lieve affaticamento all'addatture sinistro.

Nessun problema, invece, perche ha lavorato con il resto dei compagni

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Juventus, viva l'ipotesi Tottenham per Rabiot

Dopo le varie polemiche scaturite dal cambio contro il Milan, anche Cristiano Ronaldo è tornato agli ordini di Maurizio Sarri. Per il portoghese allenamento personalizzato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo bianconero CLICCA QUI. Dei vari Nazionali si attende solo il rientro di Cuadrado, che nella notte è stato impegnato con la Colombia negli Stati Uniti

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, non solo big: sfida baby per Inter e Juventus

Calciomercato Juventus, Ronaldo tra record, futuro e... Pogba!

Juventus, addio Ronaldo: pressing Real, che intreccio con Mbappè e Haaland!