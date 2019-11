TALENTI SPAL / Si parla tanto di giovani, ma alla fine non sono poi molte le società che investono sui calciatori ancora in erba. Una di queste è sicuramente la Spal del patron Colombarini. Il club estense ha un vero e proprio fiuto per i talenti, in particolare per quelli dell'Est Europa. Secondo le nostre informazioni ce ne sono almeno quattro che stanno facendo cose importanti nell'under 17 di mister Perinelli e che consentono ai ferraresi di guardare con grande fiducia al futuro.

Spal, da Batanasi a Laos: poker di talenti in ascesa

Il più 'anziano' in ordine di arrivo alla Spal, precisamente metà agosto 2018, è Jakub Iskra. Parliamo di un terzino destro polacco classe 2002 (quarta foto in alto), strappato al Pogon. Sempre terzino, ma sinistro, è Iakovos Laos (seconda foto), sbarcato l'estate scorsa. Il classe 2003 cipriota è molto abile nella fase offensiva e ha un mancino molto 'caldo'.

Nel complesso un calciatore già piuttosto completo, con un mix di qualità, quantità ed intelligenza.

Il terzo 'prospetto' che si sta mettendo in mostra in casa estense è il centrale polacco, 16enne come Laos, Gracjan Szyszka (terza foto) pure lui giunto in Italia nell'ultimo mercato estivo. Il quarto e ultimo, quello che sta facendo davvero faville è Cristian Batanasi (prima foto), classico numero 10 o mezzala offensiva con un eccellente fiuto del gol. Con 4 gol è il marcatore principe della squadra. Sa inserirsi con grande determinazione e possiede un ottimo senso tattico, uno di quelli insomma che non passa certo inosservati. Come del resto i suoi compagni Iskra, Laos e Szyszka, il 'domani' della Spal.

