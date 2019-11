ROMA CESSIONE COMUNICATO / La Roma fa chiarezza sulle indiscrezioni di stampa relativa ad una possibile cessione della società. Dopo le notizie sull'interesse del gruppo Friedkin e quello degli Emirati Arabi, è arrivato il comunicato della società giallorossa. "Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte di potenziali investitori, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA S.p.A. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC. In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S.

Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge".

LEGGI ANCHE --->Roma, club in vendita: emissari in trattativa con Pallotta

Roma, Friedkin interessato: i dettagli

Tra i possibili ingressi in società, si è tornato a parlare dell'interesse del gruppo Friedkin che già in passato aveva valutato la possibilità di entrare nel club giallorosso: la valutazione della Roma si aggirerebbe tra gli 800 e il miliardo di euro. La società guidata da Pallotta ha confermato quindi i contatti con eventuali investitori, riservandosi di fornire nuove informazioni quando la trattativa si tramuterà in un accordo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, Capello torna a parlare di Zaniolo: "Ecco il suo ruolo ideale"

Roma, l'ambasciatore del Qatar rivela: "Acquistare il club? Tutto è possibile"