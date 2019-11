CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il Milan rompe gli indugi e prova a sprintare per Zlatan Ibrahimovic: incontro in sede con Mino Raiola per valutare la fattibilità del ritorno in rossonero dell'attaccante svedese che a dicembre terminerà il contratto con i Los Angeles Galaxy. Un acquisto di esperienza come richiesto da Boban e Maldini che più volte hanno rimarcato la necessità di affiancare calciatori già pronti ai giovani prospettici acquistati in estate.

Ma Ibrahimovic non sarà l'unico colpo in entrata del Milan: i rossoneri vogliono, infatti, dare maggior consistenza anche al centrocampo, dove Pioli potrebbe perdere Kessie, destinato a partire per garantire liquidità al club.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, colpo Ibrahimovic: Raiola in sede!

Calciomercato Milan, Matic o Rakitic dopo Ibrahimovic

Spazio all'esperienza quindi con l'occasione Matic, in scadenza con il Manchester United e poco utilizzato da Soslkjaer: il centrocampista serbo sarebbe un affare low cost ma c'è da vincere la concorrenza dell'Inter e prestare attenzione all'eventuale inserimento del Tottenham visto che Mourinho è un estimatore del calciatore. Altro possibile obiettivo è rappresentato da Rakitic: il croato è giunto alla fine della sua esperienza al Barcellona, i segnali di addio si susseguono ma anche in questo caso non sarà facile battere una concorrenza pronta a battagliare per il 31enne. In difesa, la possibile cessione di Rodriguez aprirebbe un buco che il Milan potrebbe coprire con Kostic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, ESCLUSIVO Collovati: "Mercato sbagliato. Serve Ibrahimovic"

Calciomercato Milan, le due 'facce' di gennaio: intreccio con la Juventus