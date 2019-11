CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA IBRAHIMOVIC / Giornata calda in Casa Milan. La dirigenza rossonera ha incontrato Mino Raiola. Tanti i nomi sul tavolo della trattativa: il noto agente gestisce i più importanti calciatori che vestono la maglia rossonera. Oltre al futuro di Gigio Donnarumma va tenuta d'occhio la situazione legata a Bonaventura, Romagnoli e Suso ma soprattutto quella di Zlatan Ibrahimovic. Raiola è a lavoro per trovare la giusta sistemazione all'attaccante svedese, che vuole tornare in Serie A

Calciomercato Milan, rinnovi sul tavolo

Gianluigi Donnarumma è finito nel mirino dell'Inter oltre che della Juventus ma la sua priorità resta il Milan. Il classe 1999 è una delle poche certezze della squadra rossonera e Boban lo ha eletto a leader. Serve però il rinnovo: l'estremo difensore ha infatti un contratto in scadenza nel 2021 e va trovato un nuovo accordo che allontani gli assalti. Blindare Donnarumma è dunque una priorità per il Milan che non può svendere il suo campione. Altra situazione delicata è quella legata a Bonaventura, che ha un contratto in scadenza nel 2020.

I prossimi mesi saranno fondamentali per capire se Jack può essere ancora importante per i colori rossoneri.

Situazione diversa per quanto riguarda Romagnoli e Suso. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022 e c'è ancora margine per trattare; lo spagnolo invece ha un accordo ancora più lungo ma il Milan davanti un'offerta sui 35 milioni di euro potrebbe decidere di privarsi del talento ex Liverpool

Calciomercato Milan: Ibrahimovic piatto caldo

Ma il piatto caldo dell'incontro di oggi è stato certamente Zlatan Ibrahimovic. La volontà di tornare in Italia dello svedese è nota a tutti: l'incontro è servito per capire la possibilità della trattativa. La società rossonera fino a questo momento ha puntato esclusivamente sui giovani, un progetto che però non ha portato i frutti sperati e Ibra potrebbe essere fatta un'eccezione. Un contratto di un anno e mezzo dovrebbe bastare a convincere il campione a tornare a vestire il rossonero. L'ormai ex Galaxy valuterà anche altre offerte: sono soprattutto Napoli e Bologna ad aver mosso passi importanti per convincerlo ma una decisione definitiva ancora non è stata presa. Il problema - stando a quanto trapela - non è legato alla durate del contratto bensì allo stipendio richiesto dallo svedese.

