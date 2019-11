SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2019 BARTOLETTI MANCINI / Intervista a Roberto Mancini durante il Social Football Summit 2019 in corso a Roma. Marino Bartoletti, parlando con il commissario tecnico della Nazionale, ha rivelato un retroscena risalente a quasi 20 anni fa: "Diciannove anni fa avevi appena smesso di fare il calciatore e ti feci un'intervista. Tu mi dicesti: "guarda io prima dei 60 anni farò pace con la Nazionale perché diventerò ct" e lo sei diventato.

Evidentemente era un tuo sogno".

LEGGI ANCHE ---> VIDEO CM.IT - Social Football Summit 2019, Mancini: "Per Balotelli ancora 6 mesi. Social? Dico no"

Lo stesso Mancini ha poi aggiunto: "Allenare la nazionale credo che sia una cosa che non capita a tutti. Intanto devi essere libero, per me che ho giocato in una squadra che era secondo me la più forte in assoluto e non abbiamo mai vinto dissi "un giorno vincerò europeo e mondiale di seguito" pensarlo non fa male a nessuno".

