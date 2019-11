ITALIA DE SISTI ROMA FIORENTINA / Una leggenda del calcio italiano, quello fatto di basettoni e rock’n roll: Giancarlo “Picchio” De Sisti rimane una vera e propria pagina di storia del nostro movimento, uno dei pochi a potersi fregiare del titolo europeo, vinto con la Nazionale di Ferruccio Valcareggi, nel ’68. Un’Italia, quella, che accese gli entusiasmi di un paese intero, come questa di Roberto Mancini, che ha stracciato il proprio gruppo di qualificazione ad Euro 2020 e il record di vittorie di Vittorio Pozzo: “Quello che sta facendo Mancini è notevole - spiega De Sisti in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it - Ha realizzato un piano di gioco molto funzionale, che sta valorizzando i tanti giovani a disposizione. Ce n’era bisogno, abbiamo tanta qualità. Questi ragazzi offrono già garanzie e danno spunti interessanti per il futuro. Si sono integrati bene e al loro fianco hanno lo zoccolo duro molto esperto, formato da Chiellini, Bonucci e altri ancora. C’è da stringere la mano a Mancini e fargli i complimenti”.

Un percorso di qualificazione che adesso, però, catapulta l’Italia come una delle possibili candidate alla vittoria di Euro 2020: “L’Italia ha riacceso l’entusiasmo e con sé le aspettative. Mancini ha ricreato l’amore per la Nazionale. Ci ha reso orgogliosi di tifare questa squadra. In questi ragazzi si è instaurata la sicurezza di poter vincere e di poterlo fare giocando un bel calcio. Attendiamo con ansia il confronto con le big europee. Bisognerà vedere che tipo di squadra, poi, affronteremo nella competizione. L’Italia è una bella squadra, comunque, e magari sarà convinta di andare anche oltre le proprie possibilità. Partiremo come testa di serie e abbiamo la tradizione dalla nostra”.

Roma, De Sisti: "Fonseca molto preparato. Champions possibile"

Quando si parla di Giancarlo De Sisti, però, è impossibile non toccare i temi Roma e Fiorentina.

Vera e propria colonna dei viola (con i quali ha vinto uno scudetto nella stagione ’68-’69) e dei giallorossi, Picchio ha voluto analizzare il momento stagionale dei suoi vecchi amori: “La Roma ha parecchi giovani. Sta cercando di valorizzare le proprie risorse e questa è un’ottima cosa. La Roma ha trovato, un allenatore poco conosciuto che sta dimostrando di essere molto preparato e bravo nel leggere e nell'interpretare il calcio italiano. E’ un tecnico attento e capace di curare i dettagli, è destinato a fare bene. La Roma, fino a qualche tempo fa, era additata come potenziale squadra da Champions e credo che possa farcela. Il campionato sta andando bene e piano, piano sta recuperando tutti gli infortunati. La Roma sta facendo il proprio compito e credo che sia destinata a lottare per il posto Champions”.

Fiorentina, De Sisti in esclusiva: "Champions inaccessibile"

Sui viola, invece, De Sisti è stato più cauto, nonostante le tante note positive che sta mettendo in mostra la formazione di Montella: “La Fiorentina è stata costruita in un paio di settimane e ciò nonostante sta facendo bene. Ci sono giovani interessanti, come Castrovili, e delle conferme, come Chiesa e Milenkovic. Nel momento migliore dei Viola, però, è sempre stato il caro vecchio Ribery a nobilitare la squadra. E c’è stato un momento di flessione con la squalifica del francese, che si sta dimostrando fondamentale nonostante l’età. In molti si attendevano un giocatore finito e invece sta facendo grandi cose. La Fiorentina viaggerà per l’Europa League. La Champions è inaccessibile, ma quanto durerà la crisi del Napoli? Bisogna chiederselo. Tutti l’avevamo data come terza, mentre davanti ci sono Inter e Juventus che vanno forte, con la Vecchia Signora che si sta dimostrando impossibile da buttare giù".

A cura di Alessandro Montano

