TORINO-INTER DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MAZZARRI CONTE - Il sabato della tredicesima del campionato di Serie A si chiude con la sfida Torino-Inter. I granata di Walter Mazzarri, ex della partita, arrivano all'appuntamento dopo la rotonda vittoria per 4-0 ottenuta sul campo del Brescia: tre punti scaccia crisi, arrivati dopo un periodo di appannamento per capitan Belotti e compagni. I nerazzurri di Antonio Conte, protagonista di diversi derby sul campo del Toro con la Juve da calciatore e allenatore, hanno battuto nel turno precedente il Verona tra le mura amiche, la terza vittoria consecutiva, e continuano a tenere il passo della squadra di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico Grande Torino'.

LEGGI ANCHE>>>Torino e Lecce, ESCLUSIVO agente Selmani: "Abbiamo delle offerte"

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-INTER

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 35*; Inter 31; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli 20*; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino, Udinese e Milan *14; Sassuolo** 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma: le ultime di CM.IT