CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS / Non solo big: Inter e Juventus si sfidano in campo e sul mercato e non soltanto per i grandi campioni. Da Rakitic a Chiesa, gli incroci sul mercato si spostano agli under 20 e i nomi cerchiati sui taccuini di Marotta e Paratici sono diversi con qualche punto in comune. Ad esempio è seguito da entrambe le società Adam Mulele, 15 anni, centrocampista offensivo del Monaco: come raccontato da Calciomercato.it, il suo nome piace anche a Milan e Lazio.

Calciomercato Juventus, da Chong a Soule: operazioni verdi

I bianconeri sono molto attivi anche sul fronte giovani e vanno a caccia delle grandi occasioni: una potrebbe essere rappresentata da Chong, 19 anni, che può essere preso dal Manchester United a parametro zero. Centrocampista olandese, ha già giocato in prima squadra e per lui potrebbe accadere quanto già successo con Pogba.

Sempre in Inghilterra c'è Troy, 17 anni, attaccante del: talento puro, piace anche al Bayern Monaco e preso anche altri grandi club potrebbero interessarsi.

Calciomercato Inter, dagli States ecco Busio

Ma anche l'Inter guarda al mercato dei baby e ha messo sotto osservazione Gianluca Busio: 17 anni, centrocampista con buoni tempi di inserimento e senso del gol, milita nel Kansas ed ha papà italiano. Il club a stelle e strisce lo valuta 10 milioni di euro. C'è poi anche il brasiliano Reinier, classe 2002, con i nerazzurri che hanno provato a costruire un canale privilegiato con il Flamengo nell'ambito della trattativa per Gabigol.

