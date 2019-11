MANCHESTER CITY-CHELSEA DIRETTA PREMIER LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GUARDIOLA LAMPARD - Dopo la sconfitta nel turno precedente contro la capolista Liverpool, il Manchester City ospita il Chelseaper quello che si può considerare il big match della tredicesima giornata della Premier League. I 'Citizens' di Pep Guardiola, con la sconfitta di 'Anfield', sono stati superati dal lanciatissimo Leicester di Brendan Rodgers e dagli avversari di giornata, i 'Blues' di Frank Lampard, ex della sfida, vittoriosi in casa sul Crystal Palace.

Per non perdere ulteriore terreno dai 'Reds' di Jurgen, il City dovrà cercare di conquistare i tre punti, stessa idea dei londinesi: si prospetta una partita davvero spettacolare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Etihad Stadium.

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Liverpool 34; Leicester 29; Chelsea 26; Manchester City 25; Wolverhampton 19; Burnley e Arsenal 18; Sheffield United e Tottenham 17; Manchester United e Bournemouth 16; Brighton, Newcastl e Crystal Palace 15; Everton 14; West Ham 13; Aston Villa 11; Norwich 10; Southampton 9; Watford 8

