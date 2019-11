MILAN-NAPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE PIOLI PIATEK ANCELOTTI ESONERO - Dopo la sfida che ha visto impegnata la capolista Juventus sul campo dell'Atalanta, è tempo del secondo anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A: Milan-Napoli. Una grande classica della lega nostrana tra due squadre che vivono un momento decisamente complicato: i rossoneri di Stefano Pioli hanno perso contro la Juve nel turno precedente e hanno solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione; di contro, gli azzurri di Carlo Ancelotti, grande ex della sfida, ha pareggiato in casa col Genoa e viene dall'ammutinamento dei giocatori, che non hanno gradito la decisione di spedire la squadra in ritiro da parte del presidente De Laurentiis.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paqueta, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano, Insigne. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35; Inter 31; Lazio e Cagliari 24; Atalanta e Roma 22; Napoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino e Udinese 14; Sassuolo* e Milan 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia* 7

*una partita in meno

