Torino e Lecce, ESCLUSIVO agente Selmani: "Abbiamo delle offerte"

CALCIOMERCATO TORINO SELMANI LECCE - La pausa per le Nazionali è stata l'occasione per molti direttori sportivi per andare in giro per l'Europa alla ricerca di giovani talenti. A tal proposito nelle ultime ore dalla Turchia è rimbalzata la voce di un interessamento di Torino e Lecce nei confronti di Gentian Selmani. Si tratta di un portiere albanese di 21 anni che fa la spola tra la Nazionale Under 21 e quella maggiore di Reja, nella quale deve ancora debuttare, che milita attualmente nella Serie B turca con il Menemenspor.

Da un lato il presidente Cairo dopo aver confermato Mazzarri inizia a pensare alla successione del 32enne, dall'altro i salentini non sono pienamente soddisfatti del rendimento di

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: "Non abbiamo avuto contatti ufficiali con questi due club - ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni Deniz Uysal - Ma il presidente del Menemenspor ci ha detto che voleva avere dei colloqui con alcune squadre italiane. Personalmente a noi sono arrivate offerte per Selmani da parte di club della SuperLig turca e della Bundesliga tedesca".

