NAPOLI INFORTUNIO MILIK / "Mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale": questo la diagnosi ufficiale del Napoli su Arek Milik. L'attaccante polacco ha saltato l'ultimo impegno degli azzurri (contro il Genoa) per un problema fisico che lo ha costretto poi a dare forfait anche in Nazionale.

Ora arriva il responso dello staff medico azzurro con il numero 99 che deve ancora capire quanto tempo dovrà restare ai box: sicuramente non ci sarà sabato pomeriggio a 'San Siro' alla ripresa del campionato.

LEGGI ANCHE --->Napoli, tegola Milik: comunicato ufficiale e tempi di recupero

Napoli, contro il Milan Ancelotti si affida ai piccoletti

Contro il Milan, Ancelotti dovrà fare a meno di Milik ed è intenzionato a fare qualche cambiamento tattico per rilanciare la squadra: possibile il ritorno al 4-3-3 con in avanti il tridente piccolino formato da Insigne, Mertens e Callejon con la possibile soluzione Lozano a destra o sinistra, considerato che il messicano ha lavorato con il gruppo negli ultimi quindici giorni avendo saltato gli impegni con la Nazionale. Da valutare però il recupero di Allan che oggi si è allenato quasi completamente con il gruppo: se il brasiliano sarà a disposizione, potrebbe essere lui il centrale del trio di centrocampo con Zielinski e Ruiz ai suoi lati. In difesa, invece, dovrebbe rientrare Manolas al fianco di Koulibaly, mentre a sinistra difficile il recupero di Ghoulam che anche oggi ha lavorato a parte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Milik ad un passo dal rinnovo: clausola shock!

Napoli, Edoardo De Laurentiis: "I giocatori sono dipendenti, rispettino stipendio e tifosi"

Napoli, De Laurentiis e il post Ancelotti: dall'Italia all'estero, i candidati