ATALANTA-JUVENTUS DIRETTA SERIE A FORMAZIONI CRONACA LIVE TEMPO REALE SARRI RONALDO GASPERINI PAPU GOMEZ - Dopo la sosta, l'ultima del 2019, per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato di Serie A: ad aprire la tredicesima giornata la sfida Atalanta-Juventus. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo della Sampdoria e veleggiano al quinto posto in classifica; di contro, i bianconeri di Maurizio Sarri, che deve fare a meno per infortunio di Cristiano Ronaldo, dopo la sostituzione poco gradita del turno precedente, hanno sconfitto il Milan all'Allianz Stadium con un gioiello di Dybala.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 32; Inter 31; Lazio e Cagliari 24; Atalanta e Roma 22; Napoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino e Udinese 14; Sassuolo* e Milan 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia* 7

*una partita in meno

