CALCIOMERCATO ATALANTA TOLOI / L'Atalanta non si lascia scappare Rafael Toloi. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il difensore brasiliano ha prolungato il suo contratto - originariamente in scadenza al termine della stagione - fino al giugno 2023. Il classe '90 di Gloria D'Oeste è uno dei pilastri della formazione di Gian Piero Gasperini che anche quest'anno si sta confermando su livelli importantissimi come certifica perlomeno il quinto posto in Serie A a soli due punti dalla zona Champions.

Atalanta flop in Champions: ma può ancora qualificarsi agli ottavi se...

Proprio nella massima competizione europea, dove hanno esordito quest'anno, gli orobici hanno fin qui deluso ottenendo la miseria di 1 punto. A loro discolpa la scarsa esperienza a livello internazionale, seppur per il passaggio agli ottavi possano nutrire ancora delle speranze.

Calciomercato Atalanta, Toloi resta intoccabile: Percassi lo blinda!

Gomez e compagni saranno però obbligati a vincere le ultime due partite contro(in casa) e(in trasferta) finanche a sperare che tutte e due (ora a pari punti, con gli ucraini davanti per via degli scontri diretti) non facciano più di un punto col

Nei prossimi, si spera non ultimi 180 minuti di Champions, sarà certamente fondamentale l'apporto di Toloi. Anche in questa stagione il 29enne ha fornito prestazioni di assoluto livello giocando dall'inizio 14 partite su 16 per un totale di 1.200 minuti. In pratica è il terzo giocatore più utilizzato da Gasperini dopo il portiere Gollini e il 'Papu' Gomez. Nel passato, anche recente, l'ex Roma è stato nel mirino di grandi club ma la società guidata dalla famiglia Percassi si è sempre opposta alla sua cessione. Prova ne è questo rinnovo, che lo toglie quantomeno dal mercato delle cosidette 'occasioni a costo zero'.

