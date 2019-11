CALCIOMERCATO MILAN ZIDANE DIAZ REAL MADRID / Il Milan è a caccia di rinforzi offensivi per cercare di dare una svolta alla stagione: Boban e Maldini lavorano per cercare di regalare nuovi innesti a Stefano Pioli a gennaio per risalire una classifica quantomai complessa. Tra i nomi valutati dal club rossonero per rafforzare l'attacco c'è Brahim Diaz. Il giovane spagnolo non è certo una prima scelta all'interno della rosa del Real Madrid e potrebbe rappresentare un'occasione per la società meneghina, anche concretizzando un eventuale prestito. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Milan, Diaz ipotesi per l'attacco

Il giovane iberico di origini marocchine è uno dei nomi valutati dal Milan per il proprio attacco insieme a Rodrigo De Paul e ad Angel Correa. I due argentini però hanno un costo decisamente più elevato e sul giocatore dell'Udinese è forte anche il pressing dell'Inter anche se i bianconeri continuano a fare muro. Diaz, complice anche il fatto che può partire in prestito, può essere un'operazione decisamente più fattibile.

Il Real Madrid è pronto a cederlo, anche in prestito e ci sarebbe già l'assenso di Zinedine Zidane ad una partenza del classe 1999.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Roma, futuro Kean: parla l'attaccante

LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Milan, Diaz vuole restare a Madrid

A complicare però le cose per un'eventuale arrivo di Brahim Diaz, ormai scaricato da tempo dal Real Madrid, ci sarebbero però le volontà del giocatore stesso. Secondo quanto riferisce 'Diario Gol', il giocatore spagnolo vorrebbe restare ai 'Blancos' nonostante lo spazio per lui sia estremamente limitato. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Rayo Vallecano, ma Diaz avrebbe rifiutato la proposta proprio perché vuole cercare di giocarsi le proprie chances con il Real Madrid.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, non solo Inter e Milan: tris in Serie A per Castrovilli

Milan, Calhanoglu prepara l'addio: "Stavolta non direi di No"