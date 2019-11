CALCIOMERCATO JUVE ROMA BRUNO GUIMARAES / Tra i migliori centrocampisti del campionato brasiliano, Bruno Guimaraes è stato seguito nel corso dell'anno anche da Inter, Juventus e Roma, ma le squadre italiane non sono le uniche ammiratrici del ventiduenne dell'Athletico Paranense.

Nei mesi scorsi, vi abbiamo raccontato dell' interessamento di Atletico Madrid, Chelsea e Shakhtar Donetsk. Un interessamento, quello della squadra spagnola, che si è trasformato in qualcosa di molto concreto, anche grazie all'affare Renan Lodi. Secondo 'As', infatti, nelle scorse ore l'avvocato del club brasiliano avrebbe incontrato la dirigenza dell'Atletico a Madrid per definire i dettagli dell'operazione e tramutare l'opzione strappata la scorsa estate in un affare ufficiale. Una trattativa molto avviata, dunque, che potrebbe concludersi sulla base di 30 milioni di euro.