SOCIAL FOOTBALL SUMMIT DE LAURENTIIS NAPOLI BARI / Allo stadio Olimpico di Roma va in scena il Social Football Summit, evento che lega l'innovazione al calcio. Tra gli ospiti anche Luigi De Laurentiis, presidente del Bari che, intervistato durante l'evento, ha spiegato l'utilità e lo scopo dei contratti con diritti d'immagine, tratto cardine della gestione anche del Napoli: "Sicuramente è utile per uno sfruttamento economico ma anche per tutelarci. Oggi ci sono dei codici etici e magari un giocatore di 21 anni può fare qualcosa sui suoi account social di inadeguato. Noi abbiamo sempre sensibilizzato i giocatori nell'utilizzo delle piattaforme online".

G. Trobbiani