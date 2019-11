COLLOVATI/MILAN/IBRAHIMOVIC/CONTE/ANCELOTTI/VAR Il campionato, il mercato, il possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Questi alcuni temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Fulvio Collovati, ex difensore di Milan, Inter e Roma, campione del Mondo con l'Italia ai Mondiali dell'82.

Sabato torna il campionato con il triplice anticipo Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter. Prevede qualche sorpresa?

"Dopo gli impegni per le nazionali può esserci sempre qualche sorpresa. Per esempio la Juventus deve stare attenta all'Atalanta, in casa aggredisce molto e potrebbe non bastare la Juve che ha ottenuto i pareggi contro Fiorentina e Lecce".

Dal Milan ci si aspetta un segnale importante. L'arrivo di Pioli al momento non ha dato la scossa auspicata...

"Pioli credo sia l'allenatore giusto per dare serenità alla squadra, fondamentale in questo momento. La scossa non c'è non per demerito del tecnico, ma perchè questa squadra è stata costruita sopravvalutandola, è normale che abbia difficoltà".

Si riferisce al lavoro di Maldini?

"Non è questione di fare nomi, ma chi ha fatto il mercato ha operato male. Probabilmente risalirà in classifica, ma certamente non è una squadra da Champions League, come è stato detto. ".

A proposito di mercato, si parla del possibile arrivo di Ibrahimovic a gennaio. Cosa ne pensa?

"E' vero che ha 38 anni, ma un giocatore come Ibrahimovic andrebbe benissimo. Darebbe peso all'attacco, personalità.

Sarebbe quel leader che manca al Milan".

Sponda nerazzurra, secondo lei il binomio Conte-Inter è sinonimo di scudetto?

"Perchè no? Non vedo squadre che dominano, la Juventus stessa ha vinto tante gare di misura".

Lei ha giocato due anni con la Roma, voluto da Liedholm. Qual è il suo giudizio sulla squadra di Fonseca?

"La Roma probabilmente nell'emergenza sta dando il meglio. Mi piace l'atteggiamento propositivo di Fonseca, in linea con il calcio di oggi. La Roma può arrivare tra le prime quattro del campionato".

Ancelotti ieri ha avuto un faccia a faccia con il designatore arbitrale Rizzoli riguardo all'utilizzo della VAR. Quale idea si è fatta di questo strumento tecnologico che non riesce a placare le polemiche?

"All'estero sono più parsimoniosi nel rivolgersi al VAR, in Italia invece sembra necessario il suo intervento. Io concordo con Ancelotti, l'arbitro deve ritrovare la sua funzione originaria, solo se ha bisogno d'aiuto deve ricorre a questo strumento. L'impressione è che arbitri il VAR e questo non deve accadere".

