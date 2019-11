CALCIOMERCATO MUTTI BALDINI TRAPANI / Panchine traballanti anche in Serie B. Su tutte quella di Francesco Baldini, ormai all'ultima spiaggia con il Trapani. In caso di nuova sconfitta contro il Livorno, infatti, l'esonero dell'allenatore sembra ormai scritto. In pole per la sua successione c'è l'ex Napoli e Atalanta Bortolo Mutti, che ha fatto chiarezza ai microfoni di 'SerieBnews.com'.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

SPECIALE CM.IT - Calcio e razzismo, i dati della vergogna: 'sorpresa' Inghilterra

Calciomercato, Mourinho spaventa le big: assalto Tottenham ai gioielli della Serie A