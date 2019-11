CALCIOMERCATO MOURINHO TOTTENHAM OBIETTIVI SERIE A / Torna in sella José Mourinho. L'allenatore portoghese prende il posto di Pochettino sulla panchina del Tottenham, esonerato martedì sera dagli 'Spurs' dopo una prima parte di stagione sotto le attese soprattutto in Premier League. Lo 'Special One' era fermo dallo scorso dicembre, quando incassò il benservito dal Manchester United e venne rimpiazzato da Solskjaer. L'ex Inter dirà sicuramente la sua in chiave mercato per rinforzare la rosa della formazione vice-campione d'Europa, soprattutto per la finestra della prossima estate.

Calciomercato Inter e Napoli, Skriniar-Koulibaly: pericolo Mourinho

E nel mirino di Mourinho ci sarà sicuramente la Serie A. Sono tanti infatti i gioielli apprezzati dal tecnico lusitano nel massimo campionato italiano e già adocchiati nella sua precedente esperienza ad 'Old Trafford'. Su tutti Milan Skriniar, in cima alla lista dei desideri di 'Mou' nell'estate 2018 e per cui anche pubblicamente non ha nascosto la propria stima.

Oltre al centrale dell'un altro difensore che fa gola al mister di Setubal è, con lo United a più riprese in pressing sull'ivoriano delnel periodo in cui Mourinho sedeva sulla panchina dei 'Red Devils'.

Calciomercato Juventus: Mourinho punta Pjanic, Douglas Costa e Mandzukic

In mediana, invece, l'obiettivo primario di Mourinho corrisponderebbe al nome di Milinkovic-Savic, a più riprese accostato al Manchester United quando ci fu la frattura tra l'allenatore e Pogba. A centrocampo, insieme al laziale, un occhio di riguardo 'Mou' potrebbe averlo anche per Miralem Pjanic, faro della Juventus di Sarri e profilo da sempre stimato dall'ex allenatore dell'Inter. Sempre in casa bianconera, inoltre, non è un mistero il debole dello 'Special' per Douglas Costa, mentre Mandzukic rappresenterebbe un'opzione low-cost e d'esperienza per l'undici londinese. Infine, da non sottovalutare un possibile assalto per due talenti della Nazionale azzurra di Mancini quali Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, pezzi pregiati di Fiorentina e Roma. Il romanista, ricordiamo, già dalla scorsa estate viene seguito con attenzione dagli 'Spurs'.

