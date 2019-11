CALCIOMERCATO INTER MUSSO RADU / A trentacinque anni compiuti, Samir Handanovic è il leader indiscusso della porta dell'Inter. Capitano e titolare fisso, l'esperto portiere, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021, non sembra ancora dare segnali di declino, ma ciò non rallenta la ricerca di un valido successore. Marotta e Ausilio stanno continuando a vagliare molteplici profili, tra i quali figura anche il milanista Donnarumma, che all'Inter troverebbe un progetto più solido e avanzato, come dimostrano i risultati degli ultimi anni: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Donnarumma nel mirino: i dettagli

L'acquisto di Donnaumma, seppur clamoroso, non è impossibile: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra alcuni collaboratori del dg Marotta e Raiola proprio per discutere della situazione del portiere rossonero. Se non dovessero esserci clamorose novità riguardo alla proprietà del Milan, l'assalto dei nerazzurri potrebbe andare a buon fine con un'offerta superiore ai 50 milioni di euro e una proposta d'ingaggio migliorativa rispetto ai 6 milioni percepiti in questo momento.

Sul titolare della Nazionale, però, da tempo ci sono anche gli occhi di

Calciomercato Inter, Radu e Musso: nomi caldi per il dopo Handanovic

Come già accennato, non c'è solo Donnarumma nei pensieri dell'Inter. Musso e Radu figurano tra i nomi caldi per il dopo Handanovic, come conferma 'CalciomercatoNews.com'. Il primo, fondamentale all'Udinese, è valutato circa 20 milioni di euro, mentre il secondo, ora al Genoa, potrebbe tornare in nerazzurro a fine stagione fermandosi alla base per fare da comprimario al capitano sloveno. Tra i profili attenzionati, infine, non è da scartare quello di Cragno del Cagliari, attualmente alle prese con i postumi di un infortunio alla spalla.

Calciomercato Inter, Brazao e Stankovic: futuro da definire

Per avere un successore di Handanovic, per il quale nel frattempo si parla di rinnovo, l'Inter ha già acquistato Gabriel Brazao, talento che però non sta trovando spazio all'Albacete; non è da escludere, dunque, che Marotta possa presto trovargli una nuova destinazione per farlo giocare con più continuità. Infine, resta da valutare anche il futuro di Filip Stankovic, figlio d'arte della Primavera per il quale lo staff tecnico stravede: data la sua giovane età (17 anni lo scorso febbraio), è difficile fare previsioni in ottima prima squadra.

