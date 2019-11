CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVI / La sorpresa è più per le tempistiche, che per il 'risultato' finale: Leonardo Bonucci rinnova con la Juventus e si lega ai colori bianconeri praticamente a vita, firmando un accordo fino al 2024, quando avrà 37 anni.

Un accordo importante per il calciatore e la stessa società juventina che ha dato così il via alla stagione dei rinnovi che vedrà altri grandi protagonisti dell'attuale rosa prolungare i rispettivi contratti, a meno di sorprese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, i dettagli del rinnovo di Cuadrado

Calciomercato Juventus, da Cuadrado a Dybala: il punto sui rinnovi

Il nome più caldo in questo senso è quello di Juan Cuadrado, con il Ds Fabio Paratici che già nel pre-partita di Juve-Milan aveva confermato l'accordo vicino: pronto il prolungamento al 2022 con ingaggio che con i bonus dovrebbe arrivare a sfiorare i 4 milioni all'anno. A ruota dovrebbe seguirlo il francese Blaise Matuidi, che dopo aver fatto bene con Allegri è diventato un elemento fondamentale anche per Maurizio Sarri. Tra i pali invece, nonostante le voci su Donnarumma ora seguito anche dall'Inter, secondo 'Tuttosport' Wojciech Szczesny, in scadenza nel 2021, è pronto a firmare fino al 2024. Infine il nodo Dybala: le voci sul Psg sono tornate a farsi sentire, ma i contatti per il rinnovo non si sono fermati. Si parla di un aumento di ingaggio fino a quota 10 milioni l'anno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, la rinascita di Dybala: compleanno da vera Joya

Juventus, magie e gol pesanti: premio per Dybala