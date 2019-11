CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Gli uomini mercato dell'Inter ed il tecnico Antonio Conte hanno individuato nel vice-Lukaku una delle priorità in vista della sessione invernale ed il nome cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi è quello di Olivier Giroud. In scadenza di contratto ed in rotta con il Chelsea, il francese cerca un nuovo club nel quale rilanciarsi in vista di Euro 2020 su input pure del commissario tecnico Didier Deschamps che sta spingendo affinché cambi aria. L'Inter ha fiutato l'occasione ed è al lavoro concretamente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, futuro Giroud: assist da Deschamps

Calciomercato Inter, gli ostacoli dell'affare Giroud

Arrivare a Giroud però non è un'operazione così semplice. Nonostante la prima apertura di massima da parte del calciatore e le volontà comuni, spinte anche dal tecnico Conte che lo ha allenato proprio al Chelsea, restano alcuni nodi da sciogliere. A partire dall'accordo da raggiungere con i 'Blues', che potrebbero aprire le porte ad una cessione a costi contenuti, per arrivare soprattutto al tema contrattuale.

Il nodo non è solo relativo all'alto ingaggio del calciatore che guadagna 8 milioni netti a Londra, ma anche sulla durata del nuovo accordo con l'Inter che, scrive 'La Gazzetta dello Sport', ragionerebbe su 18 mesi mentre Giroud vorrebbe un anno in più. Idea che non scalda Marotta, il quale non vorrebbe legarsi troppo le mani viste anche le altre situazioni in ballo in attacco, da

Calciomercato Inter, contatto e primo 'sì': l'attaccante per Conte ha un nome e un cognome

Calciomercato Inter, Giroud 'taglia' Politano?

In ogni caso quella che porta a Giroud resta una pista percorribile e molto calda per l'Inter che vuole mettere a disposizione di Conte un calciatore con quelle caratteristiche. Necessaria però per il suo arrivo, scrive la 'Rosea', sarà anche un'altra cessione, perché con i rientri dagli infortuni di Sanchez e Politano il reparto comincerebbe ad affollarsi, contando che il giovane Esposito è in rampa di lancio e considerato un potenziale titolare. A farne le spese potrebbe dunque essere Politano, il quale ha diversi estimatori in Italia (e non solo) e che ha perso posizioni nelle gerarchie di Conte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Roma, Florenzi-Inter: spunta la contropartita