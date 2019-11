Calciomercato, da Eriksen a Matic: cosa cambia per le italiane con Mourinho al Tottenham

CALCIOMERCATO SERIE A ERIKSEN MATIC MOURINHO TOTTENHAM / Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham che riparte da José Mourinho. Un fulmine a ciel sereno in casa 'Spurs', quasi al termine della sosta per le nazionali ed all'inizio di un ciclo di fuoco tra Premier League e Champions. Una vera rivoluzione, che avrà conseguenze dirette anche sul calciomercato e più o meno indirettamente sulle manovre dei club italiani. Tutte le news di calciomercatoe non solo: CLICCA QUI!

Il cambio in panchina con l'arrivo di José Mourinho mette per forza di cose in standby innanzitutto le situazioni di quei calciatori giunti agli ultimi mesi di contratto con il Tottenham. E non sono pochi.

Spiccano tra questi due nomi pesanti come quelli dei difensori Toby, in estate corteggiato dalla Roma, e Jannel mirino soprattutto dell'che ogni anno sta puntellando la difesa con un rinforzo importante a parametro zero. Per entrambi i discorsi per il rinnovo sono tutt'altro che avanzati, ma occhio alla svolta Mourinho che, tra l'altro, voleva fortemente Alderweireld nel suo Manchester United. E attenzione soprattutto a Christian, vero pezzo pregiato in casa 'Spurs' trattenuto a forza dopo il pressing asfissiante del Real Madrid in estate. Interrogato qualche tempo fa proprio sulla questione, Mourinho aveva sentenziato: "Credo sia sempre meglio vendere i calciatori che non vogliono più far parte del club. Non ne faccio una questione economica, ma di motivazioni". Riuscirà lo 'Special One' a far cambiare idea al danese, sogno tra le altre died? Juventus e Inter che potrebbero a questo punto ritrovarsi anche un'altra seria concorrente nella corsa a Nemanja, possibile partente dal Manchester United e vero e proprio 'fedelissimo' di Mourinho fin dai tempi del Chelsea.

