CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Non solo Cristiano Ronaldo e de Ligt. La Juventus è ormai annverata tra le square più ricche e competitive del mondo, tanto da potersi permettere l'ingaggio di altri fuoriclasse assoluti, prospettiva facilitata dal recente aumento di capitale. Così, dopo la volontà espressa dal presidente Agnelli di acquistare un 'futuro Ronaldo' che abbia meno di 25 anni, tutti gli indizi sembrano portare a Kylian Mbappe, fuoriclasse del PSG e della Nazionale francese. Il sogno di vederlo in bianconero nelle prossime sessioni di calciomercato, nonostante alcune difficoltà, può quindi avversarsi: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, le cifre del colpo Mbappe

Anche se economicamente molto complesso, l'affare Mbappe non è da considerarsi impossibile per le casse juventine. L'esborso complessivo, infatti, si aggirerebbe intorno ai 380 milioni di euro, comprensivi del costo del cartellino (circa 180 milioni) e l'igaggio da 20 milioni moltiplicato per cinque stagioni. Spendere oggi quasi 200 milioni per il suo acquisto, infatti, permetterebbe di ammortizzare il prezzo nell’arco di 4-5 stagioni al termine delle quali si potrà rivendere il giocatore a una cifra persino superiore intascando una notevole plusvalenza. Discorso comunque prematuro considerando alcune difficoltà per acquistare il francese.

Calciomercato Juventus, difficoltà per Mbappe: i dettagli

Se non è l'aspetto economico, ciò che sembra preoccupare maggiormente la Juventus nell'affare Mbappe, riporta 'Tuttosport', è la resistenza del PSG, che starebbe pensando di rinnovare il contratto del giocatore. Il ricchissimo presidente Nasser Al-Khelaifi, in effetti, non ha necessità di remunerare con cessioni eccellenti, considerando il suo patrimonio familiare. Inoltre, la Juve, qualora decidesse di avviare una trattativa, dovrebbe fare i conti con gli interessi provenienti dalla Premier League e dalla Spagna, con il Real Madrid in prima fila.

Calciomercato Juventus, non solo Mbappe: i colpi per il dopo Ronaldo

Nonostante la volontà dei tifosi della Juventus, non c'è solo Mbappe nel mirino bianconero. Paratici e i suoi collaboratori, infatti, starebbero pensando a svariati profili di caratura internazionale per il futuro del club: dai più esperti Kane e Salah fino ai giovani Haaland, Sancho e Ansu Fati. Nomi di rilievo che già fanno sognare i tifosi.

