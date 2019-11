Euro 2020, le possibili avversarie dell'Italia al sorteggio dei gironi

EURO 2020 SORTEGGIO GIRONE ITALIA POSSIBILI AVVERSARIE / Si sono conclusi i gironi di qualificazione ai prossimi Europei del 2020, la prima edizione itinerante della storia del calcio. L'esordio avverrà all'Olimpico di Roma il 12 giugno, con l'Italia che quindi debutterà in casa dopo il percorso netto fatto registrare nel girone. Trenta punti su trenta conquistati dagli Azzurri di Roberto Mancini, che ieri contro l'Armenia ha macinato record su record.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Euro 2020, sorteggio gironi il 30 novembre: le possibili avversarie dell'Italia

Le squadre già qualificate a Euro 2020 sono 20, in attesa delle altre 4 che usciranno dai playoff in programma a marzo. Le nazionali che sono certe del posto sono: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Galles, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina. Gli Azzurri sono già certi di giocare tutte le gare del proprio girone (che sarà l'A) in casa, resta da scoprire le avversarie. Il sorteggio avverrà il 30 novembre a Bucarest, ma si possono fare già delle scremature.

L'Italia è testa di serie, dunque non affronterà le altre formazioni inserite nella stessa urna:, Non solo, non potrà incontrare neanchedal momento che saranno inserite in altri gironi in virtù della presenza di una gara 'in casa'.

LEGGI ANCHE ---->Olanda-Estonia, Wijnaldum-de Jong: un gol contro il razzismo

LEGGI ANCHE ----->Italia-Armenia Under 21: Azzurrini a valanga, Kean protagonista

Nella seconda fascia i pericoli più grandi sono senza dubbio Croazia e la Francia campione del mondo, nella terza lo spauracchio è il Portogallo campione d'Europa senza considerare la Svezia. In quarta fascia ad ora le possibili avversarie sono Finlandia e Galles mentre le altre quattro usciranno dalle quattro vincitrici dei playoff.

LEGGI ANCHE ---->Calciomercato, addio Premier: Pochettino in Serie A!

LE FASCE

Fascia 1 (teste di serie): ITALIA, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna, Germania

Fascia 2: Svizzera, Croazia, Russia, Francia, Olanda, Polonia

Fascia 3: Turchia, Austria Danimarca, Svezia, Portogallo, Repubblica Ceca

Fascia 4: Finlandia, Galles e le quattro vincitrici dei Playoff

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>

Calciomercato, UFFICIALE: Tottenham, Pochettino esonerato. I possibili sostituti

Calciomercato Roma, Kean torna protagonista in Italia!