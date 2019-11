CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID BARCELLONA / Il calciomercato si avvicina e le big si cominciano a muovere per centrare il colpo giusto per fare il salto di qualità o aggiustare le cose. Difficilmente a gennaio si muoveranno i top player, ma di certo i corteggiamenti e le trattative - anche in vista dell'estate - avranno nuova vita. L'Inter cercherà verosimilmente di rinforzarsi a centrocampo e in attacco, nella speranza di averne bisogno per andare avanti in Champions League e continuare a lottare per lo scudetto.

In particolare, l'Inter proverà ad acquistare quache giocatore in grado di completare la rosa, senza chiaramente stravolgere la squadra che comunque sta ottenendo ottimi risultati. Non solo, perché Marotta dovrà anche continuare a guardarsi dagli attacchi delle big per i suoi gioielli: come Milan Skriniar.

Il centrale slovacco continua a confermarsi come uno dei difensori più forti del panorama internazionale e in Liga sono pronti a fare follie.

Real Madrid e Barcellona in primis, che rappresentano una seria minaccia per l'Inter. Ad ammetterlo è Mithat Halis, socio della 'Stars & Friends', l'agenzia che cura gli interessi di Skriniar ed ex procuratore dello slovacco. "Milan vale 100 milioni, Real e Barcellona stanno duellando per lui da due anni. Ora, però, il Real è più vicino a raggiungere un accordo con l'Inter, perché ne hanno bisogno molto più dei blaugrana - le parole importanti riportate da 'AS' -. Il Real deve cercare alternative a Ramos eVarane, per questo lo stanno cercando. Vedo Skriniar a Madrid". Su di lui c'è anche il Manchester United.

