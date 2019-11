CALCIOMERCATO TOTTENHAM POCHETTINO ESONERATO / Scossone nel calcio inglese ed europeo. Il Tottenham cambia allenatore: Mauricio Pochettino non è più il tecnico degli 'Spurs'. Il club inglese ha dato l'annuncio con un comunicato ufficiale sul proprio sito dove ha reso noto l'esonero del manager argentino, che paga i risultati deludenti di questa stagione. Il Tottenham staziona addirittura in zona retrocessione, con appena 14 punti conquistati in 12 partite.

Calciomercato, Pochettino esonerato: Tottenham tra Allegri e Mourinho

Il calcio europeo perde uno dei suoi grandi protagonisti negli ultimi anni. Mauricio Pochettino è stato esonerato dalla panchina del Tottenham: il club inglese ha dato l'annuncio con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Pochettino e il suo staff Jesus Perez, Miguel D’Agostino e Antoni Jimenez sono stati sollevati dai loro incarichi". Un fulmine a ciel non proprio sereno, visti i risultati di questa stagione dell'argentino. Ora prende il via il toto-successore, con Massimiliano Allegri decisamente interessato. Il tecnico toscano, da quando ha lasciato la panchina della Juventus, è rimasto fermo in cerca dell'occasione giusta.

Non solo, perché nelle ultime ore è circolata anche l'idea Carlo Ancelotti, che al Napoli sta vivendo un momento complicato e si sta parlando molto del suo futuro lontano dal 'San Paolo'. E gli inglesi sono già in cerca del nuovo allenatore, il casting è già partito e i nomi sono molti. Anche Ralph Rangnick e Julian Nagelsmann sono finiti in orbita inglese, ma soprattutto c'è anche Jose Mourinho. Il portoghese aspettava il Real Madrid, ma in queste ore la sua candidatura è salita in maniera importante e ad ora sembra essere lui in pole. Infine la suggestione legata a Luciano Spalletti, favorito dal rapporto con Franco Baldini, uomo di fiducia del Tottenham da diversi anni.

Calciomercato, Tottenham: Pochettino esonerato. Levy: "Decisione complicata"

Dalla finale di Champions all'esonero: in pochi mesi Mauricio Pochettino è passato dal paradiso sfiorato all'inferno. Il Tottenham è sul fondo della classifica, lontanissimo dalle zone che contano. In Champions League il passaggio del turno è a un passo, ma con un percorso decisamente poco esaltante e soprattutto con la macchina incancellabile del 2-7 interno contro il Bayern Monaco. "Eravamo estremamente riluttanti nel fare questo cambiamento e non è una decisione che abbiamo preso in maniera leggera", le parole del presidente degli 'Spurs' Daniel Levy. Il numero del Tottenham continua: "I risultati sono stati estremamenti deludenti e sta a noi prendere decisioni difficili, questa a maggior ragione dopo i momenti memorabili che abbiamo passato con Mauricio e il suo staff, ma lo facciamo nell'interesse del club. Pochettino sarà per sempre parte della nostra storia e benvenuto da noi, voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo rienergizzarci e fare una bella stagione per i nostri tifosi". Poi sul futuro della panchina: "Vi aggiorneremo sul nuovo staff tecnico a tempo debito".

