JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Grande entusiasmo per Douglas Costa questo pomeriggio allo 'Juventus Flagship Store' di Milano. Il fantasista numero 11 ha incontrato i tifosi della 'Vecchia Signora' nel negozio ufficiale bianconero in pieno centro nel capoluogo meneghino, firmando autografi e mettendosi in posa per selfie e foto.

Il brasiliano, sorridente e disponibile, si è intrattenuto all'interno dello store con gli(circa una trentina) per il Meet&Greet che lo ha visto protagonista, mentre fuori la struttura ad attenderlo un altro gruppo di fans e semplici curiosi.

Douglas Costa ha raggiunto Milano terminato l'allenamento pomeridiano alla Continassa, dove la formazione di Sarri si è ritrovata dopo alcuni giorni di riposo per preparare alla ripresa del campionato l'anticipo contro l'Atalanta. L'ex Bayern e Shakhtar, al rientro nelle scorse settimane dopo un lungo infortunio e protagonista con lo splendido gol-vittoria nella sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, contenderà una maglia da titolare sulla trequarti per la trasferta di Bergamo a Bernardeschi e Ramsey nel 4-3-1-2 di Sarri.