CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI TOTTENHAM / La pace che potrebbe essere firmata a Napoli dopo le polemiche delle ultime settimane non cambia il futuro dei protagonisti: da Ancelotti ai calciatori, tra gennaio e (molto più probabilmente) la prossima estate, De Laurentiis si metterà all'opera per una rivoluzione totale o quasi. Il primo ad andare via potrebbe essere il tecnico di Reggiolo: il rapporto con la piazza non è mai decollato fino in fondo e gli ultimi risultati lo hanno messo in discussione. Per lui si è parlato anche di un possibile approdo al Tottenham per il dopo Pochettino.

Calciomercato Napoli, da Mertens ad Allan: con Ancelotti al Tottenham

Se Ancelotti dovesse lasciare l'Italia per allenare gli 'Spurs', potrebbe anche fare i nomi di alcuni dei suoi calciatori da portare con sé a Londra: Dries Mertens, ad esempio, in scadenza di contratto e per il quale la permanenza in azzurro sembra difficile, potrebbe essere uno delle richieste dell'allenatore. Il belga, accostato anche all'Inter, non vorrebbe lasciare l'Europa e l'opportunità Tottenham rappresenterebbe una soluzione importante per lui.

Così come per, un altro dei calciatori partenopei con la valigia pronta: anche per lui si parla dell'interesse di Inter e Juventus ma il brasiliano ha l'intensità giusta per ben figurare nel campionato inglese.

Calciomercato Napoli, per la Premier c'è anche Zielinski

In Premier League piace da tempo poi Piotr Zielinski, accostato al Liverpool: il polacco è in trattativa per il rinnovo di contratto ma il suo futuro non è più certo come qualche settimana fa. Un'eventuale proposta del Tottenham potrebbe tentarlo, anche se De Laurentiis lo lascerebbe partire soltanto davanti a offerte importanti.

