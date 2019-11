ITALIA ARMENIA UNDER 21 MALTEMPO / ORE 20 - È ufficiale la decisione dell'arbitro Stephanie Frappart dopo l'ultimo sopralluogo al 'Massimino' di Catania: Italia e Armenia Under 21 si giocherà con fischio d'inizio alle ore 21.

ORE 18.25 - La partita tra Italia e Armenia Under 21 valevole per le qualificazioni agli Europei 2021 di categoria è a rischio rinvio. Il match, inizialmente in programma alle ore 18,30, è stato posticipato a causa delle condizioni del terreno di gioco del 'Massimino' di Catania in seguito alla forte pioggia caduta nel pomeriggio.

A breve è previsto un sopralluogo definitivo per verificare la praticabilità del campo e decidere sull'eventuale rinvio del match.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, da Tonali a Kean e Haaland: quanti giovani nel mirino delle big

Euro 2020, Italia testa di serie ma rischia un gruppo di ferro con Francia e Cristiano Ronaldo

Spagna, che è successo tra Luis Enrique e Moreno? I retroscena di CM.IT