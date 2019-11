JUVENTUS RONALDO REAL MADRID PSG MBAPPE / Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappè al Real Madrid, Haaland alla Juventus: è l'intreccio di mercato, molto più ingarbugliato di quanto già può sembrare, dipinto da 'eldesmarque.com' per la prossima estate. Tutto parte dalla volontà del presidente Florentino Perez di regalarsi il talento francese: come convincere il Psg, oltre che con una cifra tra i 200 e i 300 milioni di euro? Semplice, dando loro la possibilità di mettere le mani su CR7.

Calciomercato Juventus, alleanza Perez-Mendes per Ronaldo al Psg

Secondo il portale spagnolo, il numero uno del Real Madrid ha preparato un piano con l'agente di Ronaldo, Jorge Mendes, per facilitare il suo arrivo a Parigi: il procuratore incontrerebbe i dirigenti del Paris Saint-Germain per valutare la fattibilità dell'operazione.

Il portoghese potrebbe essere allettato dalla possibilità di vincere un nuovo campionato e di lottare per la conquista della Champions. Dovesse andare in porto l'operazione, Mbappè potrebbe lasciare la Francia e traslocare a Madrid per una cifra inferiore ai 300 milioni.

Calciomercato Juventus, Haaland per il dopo Ronaldo

In tutto questo, la Juventus potrebbe 'consolarsi' con il talento norvegese Haaland con il Real Madrid che a quel punto si tirerebbe fuori dalla corsa. Una corsa però che contempla anche altre squadre, Manchester United su tutte.

