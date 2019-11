ROMA RANIERI ZANIOLO / Prosegue l'ottimo momento di Nicolò Zaniolo, autore ieri sera contro l'Armenia della sua prima rete con la Nazionale maggiore. Della crescita del gioiello azzurro e della Roma ha parlato il grande ex Claudio Ranieri, attuale allenatore della Sampdoria, che a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori e giocatori tenutosi a Roma ha dichiarato: "Non è l'erede di Totti, è un ottimo giocatore che può diventare un campione migliorando e ascoltando i suoi allenatori. Deve crescere e deve farlo in sordina senza riflettori addosso.

Lo aspettavo perché l'anno scorso con lui ho avuto il suo peggior momento, ma sul ragazzo c'è da scommettere: è una forza della natura e sta migliorando partita dopo partita".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Roma, si infiamma la trattativa per Smalling

Serie A, dal Milan alla Juventus: il Black Friday del calciomercato

Calciomercato, asse Juventus-Roma sempre 'caldo': le ultime