JUVENTUS BONUCCI TIFOSI / Bonucci rinnova con la Juventus: quello che un anno fa sembrava difficile da pensare, ora è diventato realtà. Il comunicato con cui la società ha ratificato l'accordo con il difensore è arrivato un po' a sorpresa, prolungando il contratto del calciatore di un anno rispetto all'accordo precedente: dal 2023 al 2024 con ingaggio rivisto verso l'alto, come premio per la ritrovata centralità nel progetto bianconero. Già perché nell'agosto 2018 quando la sua avventura al Milan si è chiusa dopo appena un anno con il ritorno a Torino, in pochi pensavano che la 'minestra riscaldata' fosse ancora buona.

Juventus, Bonucci di nuovo leader: fischi cancellati

Non lo pensavano sicuramente i tifosi che non hanno accolto bene il rientro di Bonucci in squadra: le prime uscite della sua seconda avventura in bianconero sono state accompagnate da una presenza costante, i fischi dei tifosi.

Una tifoseria spaccata con le prime uscite stagionali che non aiutavano di certo a ristabilire l'armonia perduta: nella prima parte dello scorso campionato, il numero 19 juventino ha reso al di sotto delle trattative, complicando la pace con i tifosi.

Juventus, Bonucci insostituibile: il sempre presente di Sarri

Pian, piano le cose sono cambiate e ora Bonucci è diventato l'insostituibile di Maurizio Sarri: in estate l'arrivo di de Ligt aveva fatto pensare ad una possibile partenza del 32enne di Viterbo. Dopo l'infortunio di Chiellini, è diventato perno centrale della retroguardia juventina: 16 partite su 16 giocate da titolare, neanche un minuto saltato, presenza costante per guidare il debuttante de Ligt nelle insidie del calcio italiano. Ecco quindi il rinnovo di oggi con il prolungamento fino al 2024.

