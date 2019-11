CALCIOMERCATO VERONA AMRABAT / Non solo Kumbulla. Nel Verona di Ivan Juric, sorprendentemente decimo in classifica dopo le prime dodici giornate, sta brillando pure Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è uno di quelli capace di giocare a testa alta, di creare e 'distruggere' gioco grazie ai suoi buoni piedi e alla sua struttura fisica. Di certo è stato inaspettato il suo così rapido adattamento al calcio italiano. Il classe '96 nativo di Huizen (Olanda) è partito dalla panchina solo alla prima giornata, contro il Bologna, poi sempre nell'undici titolare a dimostrazione che i veronesi non possono fare a meno di lui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE --->Verona, Esclusivo: La Mantia si guarda intorno in vista di gennaio

Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: dall'Inter al Napoli, occhi su Amrabat

In poco tempo Amrabat è diventato un perno degli scaligeri, che ci hanno scommesso la scorsa estate prelevandolo dal Club Bruges con la formula del prestito più diritto di riscatto a circa 3,5 milioni di euro. Praticamente nulla per un calciatore che già a fine stagione potrebbe essere rivenduto almeno il doppio.

Del resto le possibilità di un addio al Verona, non di certo a gennaio dato che nell'arco di quest'annata ha già indossato le maglie di due squadre, alla conclusione di questasono piuttosto alte. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il 23enne è finito nel mirino di due big italiane comeoltre che della Di recente anche l'accostamento alla Lazio . All'estero, invece, risulta essere attenzionato dalle inglesi. Insomma, il grande 'salto' per Amrabat è davvero vicino, ma per farlo diventare realtà dovrà continuare a giocare sui livelli che hanno fin qui aiutato il Verona ad andare ben oltre le aspettative.

LEGGI ANCHE ---> Serie A, dal Milan alla Juventus: il Black Friday del calciomercato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CM.IT - Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma

Calciomercato Juventus, ufficiale: Bonucci rinnova!

Napoli, dal 'sogno' Allegri alla soluzione straniera: le ultime sul post Ancelotti