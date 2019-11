CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVI / Il rinnovo di Bonucci è la sorpresa del giorno in casa Juventus: incontro a Torino tra il difensore, il suo agente Lucci e la dirigenza bianconera. Un vertice che è servito per gettare le basi per il prolungamento di contratto fino al 2024 (un anno in più) con adeguamento dell'ingaggio. Ma quello l'attuale capitano bianconero, in attesa del ritorno in campo di Chiellini, non è l'unico rinnovo in cantiere da parte di Paratici e della società piemontese. La lista dei possibili prolungamenti che - ad accordi raggiunti - saranno ratificati nei prossimi mesi potrebbe essere molto lunga.

Calciomercato Juventus, da Cuadrado a Szczesny: senatori blindati

Una della trattativa più vicine alla chiusura è quella per Cuadrado: il colombiano è pronto a prolungare la sua permanenza a Torino dopo aver convinto tutti da terzino destro. Novità tattica che ha giocato all'ex Fiorentina che in estate non sembrava così centrale nel progetto di Sarri.

Centralità che non è mancata a, nonostante le continue voci sull'interesse di Donnarumma, ora seguito anche dall'Inter : il suo attuale contratto scade nel 2021 ed è quindi una della trattative più importante per i bianconeri. Possibile un accordo per altre tre stagioni.

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e sirene

Tra le situazioni calde c'è anche quella di Paulo Dybala: dopo un'estate passata sul mercato, l'argentino sembra aver riconquistato la Juventus. Le voci sul Paris Saint-Germain negli ultimi giorni sono tornate a farsi avanti, ma anche i colloqui per il rinnovo non si sono fermati. Per lui, in scadenza nel 2022, si è parlato di un ingaggio da 10 milioni di euro rispetto ai 7 attuali.

