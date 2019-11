CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR BARCELLONA / Le big europee che hanno da tempo gli occhi puntati su Milan Skriniar, forte difensore dell'Inter reduce da un paio di stagioni di altissimo livello. Lo slovacco si sta attestando su ritmi importanti anche sotto la guida di Antonio Conte che lo ha 'costretto' a cambiare leggermente il proprio gioco passando alla difesa a tre. L'ex doriano ha però comunque rispettato le attese mantenendo invariati i propri standard di rendimento ed attirando inevitabilmente su di se molte voci di mercato, soprattutto in ottica Spagna ed Inghilterra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Inter, retroscena Barcellona-Skriniar: la risposta dei catalani

Tra i club più spesso accostati a Skriniar c'è sicuramente il Barcellona che vista l'età avanzata di Pique e i tanti problemi fisici di Umtiti ha certamente bisogno di un difensore di livello per implementare il proprio pacchetto arretrato. In tal senso arrivano però voci discordanti con il 'Mundo Deportivo' che sostiene che lo slovacco sia già stato offerto un paio di volte ai blaugrana con risposta negativa dei catalani.

Il quotidiano spagnola infatti sottolinea il 'terzo no' per Skriniar che farà di certo felici i tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, c'è la fila per Skriniar

Oltre al Barcellona che pare dunque poco intenzionato ad affondare il colpo per Skrniar ci sono però anche altre pretendenti che potrebbero rubare il sonno alla dirigenza nerazzurra. In Spagna c'è anche il Real Madrid, seppur in posizione più defilata, mentre in Inghilterra le due compagini di Manchester avrebbero messo gli occhi sullo slovacco per potenziare le rispettive difese. In particolar i 'Red Devils' si sarebbero recentemente iscritti alla corsa per il numero 37 di Conte.

