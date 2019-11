JUVENTUS CHIELLINI RIENTRO INFORTUNIO / Periodo più nero che bianco per la Juventus di Sarri dal punto di vista degli infortuni. Le ultime gare delle nazionali hanno infatti lasciato strascichi importanti allungando la lista di acciaccati del club campione d'Italia. La truppa bianconera ha infatti fatto registrare i KO in rapida successione di Pjanic ed Alex Sandro, facendo inevitabilmente scattare l'allarme nonostante una rosa da sempre profonda e con ricambi di alto profilo. Il reparto maggiormente martoriato è la difesa dove a turno sono andati al tappeto in molti, primo e più grave dei quali Giorgio Chiellini con la rottura del crociato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ->>>> Juventus, infortunio Pjanic: arriva il comunicato UFFICIALE della Bosnia

Juventus, le condizioni di Chiellini: ecco quando torna

Proprio Chiellini è quello che più di tutti ha voglia di tornare a calcare i campi di Serie A per difendere i colori della Juventus e poi anche della nazionale di Mancini.

Tempi di recupero lunghissimi ma anche un possibile rientro leggermente anticipato con lo stesso difensore che intervenuto telefonicamente a margine del 'Premio Maestrelli' ha confessato: "Le terapie stanno andando bene, ma ci vogliono tempo e tanta pazienza. Spero di essere pronto tra febbraio e marzo. Spero in primavera di essere di nuovo a disposizione per aiutare i miei compagni".

LEGGI ANCHE->>>> Juventus, ansia in difesa: altro infortunio in Nazionale!

Italia, Chiellini ha tanta voglia di Europeo

Chiellini ha quindi speso due parole anche su EURO 2020: "Il 9-1 è sorprendente. Mancini ha tanti meriti, è il principale artefice della rinascita azzurra". Poi opo la partita di ieri sera il difensore bianconero ha postato su Instagram i complimenti per le 10 vittorie nelle qualificazioni a Euro 2020: "Complimenti a tutti i miei compagni, allo staff e al Mister per aver concluso alla grande il girone! Ci vediamo a Giugno!".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, interviene il papà di Haaland

Serie A, dal Milan alla Juventus: il Black Friday del calciomercato

Serie A, la Nazionale manda ko: da Pjanic a Kouame, tutti gli infortuni