BOLOGNA INFORTUNIO SANTANDER / In questo fine settimana tornerà in scena la Serie A dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Le squadre stanno via via recuperando i calciatori impegnati con le proprie selezioni e si preparano alla tredicesima giornata di campionato. La sosta però ha anche portato brutte notizie dal punto di vista degli infortuni, che hanno quindi decimato i ranghi di diverse squadre: da Pjanic a Mertens, passando per Kouame. Non è andata meglio a chi come Federico Santander del Bologna è rimasto a casa a lavorare con i compagni.

Nell'ultimo allenamentov della scorsa settimana l'attaccante ha infatti accusato un risentimento muscolare.

Bologna, i tempi di recupero di Santander

Tegola pesante quindi per Sinisa Mihajlovic che perde Federico Santander come sottolineato dal comunicato odierno del club felsineo: "Federico Santander, che nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad esami: è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane".

