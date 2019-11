CALCIOMERCATO SERIE A BLACK FRIDAY - Mancano appena dieci al tanto atteso Black Friday, sebbene tante offerte siano già disponibili in vista del Natale. Tra i tanti che sognano di fare un acquisto a prezzi stracciati ci sono certamente gli allenatori di calcio, che attendono la sessione invernale di calciomercato per rinforzare le rispettive squadre. Ci sono tanti giocatori scontenti della propria attuale situazione che spingono per andarsene a gennaio. Per le altre news di mercato CLICCA QUI. I casi più eclatanti sono quelli che alla Juventus riguardano due pedine importanti ai tempi di Allegri, ma che non trovano spazio con Sarri, tanto da essere stati esclusi dalla lista Uefa per la Champions.

Da un lato c'è Mario Mandzukic, corteggiato in Premier League e in Qatar , mentre dall'altro c'è Emre Can, che ha ribadito il suo malumore dal ritiro della Nazionale tedesca

Calciomercato, da Florenzi a Borini: scontenti 'scontati'

Situazione altrettanto difficile quella che sta vivendo Alessandro Florenzi, diventato capitano non giocatore alla Roma. Nonostante i tanti infortuni che hanno colpito la rosa giallorossa, il tecnico Fonseca continua a lasciarlo in panchina. Il Ct Mancini continuerà a chiamarlo in Nazionale, ma per presentarsi al meglio agli Europei dovrebbe giocare con continuità. Da un terzino all'altro, anche Elsaid Hysaj aveva le valigie pronte: il grave infortunio subito da Malcuit potrebbe riscrivere la sua storia al Napoli, sebbene il rapporto con l'ambiente partenopeo non sia più idilliaco. Al Milan non se la passano meglio Rebic e Borini: poco utilizzati sia con Giampaolo che con Pioli, il primo ha già giocato con l'Eintracht Francoforte in questa stagione e potrebbe soltanto fare ritorno lì se vuole cambiare maglia, mentre Borini medita una nuova esperienza all'estero. Sull'altra sponda dei Navigli c'è invece Matteo Politano, penalizzato dal cambio modulo con Conte: alle prese con il ko di Sanchez, però, l'Inter dovrebbe prendere almeno un altro attaccante prima di pensare di cederlo. Buon Black Friday a tutti!

