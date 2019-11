CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND PADRE MANCHESTER UNITED / La Juventus si dimotra da sempre attentissima sui giovani talenti in giro per il mondo. La rete di osservatori bianconera è infatti vigile e mantiene gli occhi ben aperti in attesa di portare a Torino i migliori calciatori ancora in tenera età. L'ultimo della lista è stato de Ligt, strappato a suon di milioni alla concorrenza, mentre il prossimo potrebbe essere Erling Braut Haaland che piace inoltre anche al Napoli in Italia. La concorrenza si fa ancora più agguerrita al di fuori dei confini nazionali, con il Manchester United in primissima fila per aggiudicarsi le prestazioni del fenomenale attaccante del Salisburgo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, Manchester United forte su Haaland: l'incontro

Sul talento norvegese Haaland è concreto l'interesse bianconero, che ha inviato scout per seguire lui e Szoboszlai, ma il Manchester United ad oggi appare la squadra con maggiori chance di portare a casa il classe 2000. Il bomber del Salisburgo ha incantato tutti a suon di gol, addirittura 26 nelle prime 18 presenze stagionali con il club austriaco.

Numeri che non possono di certo passare inosservati soprattutto per un club glorioso come lo United in cerca di riscatto dopo qualche stagione sottotono. Stando a quanto riferito da 'The Athletic',, padre dell'attaccante, avrebbe già visitato il centro sportivo dei 'Red Devils' e incontrato Ole Gunnar, suo grandissimo estimatore. Il tecnico del Manchester inoltre aveva inviato il suo fidato scout Simon Wells a studiarlo da vicino in Champions League.

Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Haaland

La notizia del sopralluogo del padre di Haaland a Manchester avvicina inevitabilmente il calciatore dello United. Sul piatto ci vorrà però una cifra elevatissima anche per battere una concorrenza che oltre a Juventus e Napoli vede anche altri top club europei. Sul giovane norvegese si sono infatti posati gli occhi anche di Real Madrid, Barcellona ed Arsenal.

