ARBITRI ANCELOTTI VAR NAPOLI / Carlo Ancelotti va all'attacco durante l'incontro in corso a roma, all'Hotel Parco dei Principi, tra arbitri, allenatori e calciatori. Il tecnico del Napoli ha preso la parola per mettere in chiaro il suo pensiero sull'utilizzo del Var: "Non accetto l’errore del Var, ma quello dell’arbitro sì. So per certo che Rocchi e Orsato arbitrano la partita. La partita deve essere arbitrata dall'arbitro, non dal Var".

Arbitri, Ancelotti non ci sta: "Voglio la certezza che arbitri chi è sul campo"

Il tecnico azzurro ha anche aggiunto: "Le interpretazioni possono essere differenti ma il problema principale è: chi arbitra le partite? Questo vogliamo sapere! A volte, l'impressione mia, è che le partite o determinati episodi li decide il Var, tant'è che si sente che dice 'per me era rigore': è l'arbitro che deve decidere le partite. Nelle designazioni, so per certo che Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza sono condizionati dal Var. Può darsi che un assistente Var con esperienza decide come arbitrare una partita, questo è sbagliato perché gli arbitri non crescono: vogliono essere sicuro che l'arbitro che è sul campo che decide le partite. Se c'è un episodio controverso, l'arbitro deve decidere: il Var può dare giudizio solo su situazioni oggettive.

Il Var deve essere uno strumento di supporto delle decisioni dell'arbitro".

Arbitri, Ancelotti attacca: la risposta di Rizzoli e il siparietto su Napoli-Atalanta

Rizzoli ha poi risposto all'intervento di Ancelotti: "Il nostro obiettivo è che decida l'arbitro". Poi a precisa domanda: "Se abbiamo sbagliato in Napoli-Atalanta? Sì". Il tecnico degli azzurri a quel punto di rimando: "Dopo questo posso anche andare via". Ricordiamo che durante la sfida tra i partenopei e i bergamaschi ci furono molte polemiche per un intervento nell'area della squadra bergamasca di Kjaer su Llorente: il direttore di gara Giacomelli non assegnò il penalty ed espulse Ancelotti per proteste. In quest'occasione l'arbitro non andò a vedere l'azione incriminata e già nel post gara l'allenatore del Napoli parlò di partita diretta dal Var.

