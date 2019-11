CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO INDA/ La stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante portoghese, arrivato in bianconero nell'estate di calciomercato del 2018, non ha finora inciso in Champions League e, anche in campionato, la qualità delle prestazioni ha lasciato molto a desiderare. Nell'ultima partita inoltre, allo Stadium contro il Milan di Stefano Pioli, CR7 è stato sostituito da Maurizio Sarri ed ha lasciato direttamente l'impianto addirittura prima che finisse la sfida valevole per la Serie A. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

A proposito di Cristiano Ronaldo, ha parlato anche Eduardo Inda, direttore di 'OkDiario', portale spagnolo di informazione calcistica, ai microfoni di 'El Chiringuito': "Potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse vincere la Champions League.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo sembra sempre più lontano

La Vecchia Signora vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kyliane, per alcuni oneri dal punto di vista finanziario, dovrebbe vendere Cristiano Ronaldo".

Dopo un inizio di stagione all'insegna dell'ottimismo e della voglia di instaurare un feeling particolare con Maurizio Sarri, arrivati alla metà o fine di novembre, lo scenario sembra essere decisamente cambiato. Nonostante le parole distensive di Cristiano Ronaldo dal ritiro del suo Portogallo e la cena con i compagni, il suo futuro nelle prossime stagioni sembrerebbe lontano da Torino anche per motivi anagrafici. Il campione lusitano è infatti un classe 1985 ed è vicino a compiere 35 anni.

