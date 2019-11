Juventus, Perin al Benfica a gennaio: arriva il comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA SMENTITA UFFICIALE - Dopo il mancato approdo di Mattia Perin al Benfica nella sessione di calciomercato estiva, questa mattina dal Portogallo è rimbalzata la notizia di un rinnovato interesse del club lusitano per il portiere della Juventus. Il quotidiano portoghese 'A Bola', infatti, ha parlato di nuovi contatti tra le parti per discutere nuovamente della questione con l'inserimento nella trattativa anche del giovane Joao Ferreira. A chiudere la vicenda in maniera definitiva, però, è arrivato il duro comunicato ufficiale del Benfica, pubblicato sul proprio sito: "Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD informa che la notizia del giornale 'A Bola', dal titolo 'Perin torna in agenda', è totalmente falsa. Questo processo è completamente chiuso e la società non è interessata al giocatore.

Non sappiamo a chi può interessare questa falsa notizia e siamo dispiaciuti che un importante quotidiano sportivo offra questo servizio ai suoi lettori, mettendo in evidenzia un'invenzione pura, senza aver mai cercato conferme di queste presunte informazioni con il nostro club". Parole che pensano come un macigno su questo presunto interesse, smentita seccamente da uno dei diretti interessati. Per Perin, dunque, bisognerà trovare una soluzione alternativa, la porta del Benfica è chiusa a doppia mandata.

